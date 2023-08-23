الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب بحر قزوين قرب سواحل أذربيجان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلازل، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزلًا بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر وقع في بحر قزوين بالقرب من سواحل أذربيجان.

وحسب معطيات المركز، كانت بؤرة الزلزال على بعد 32 كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة لينكوران الأذربيجانية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 240 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 55 كلم.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية.

يذكر أن بحر قزوين أكبر بحيرة في العالم، وتطل عليه 5 دول هي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان.

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زلزال كاليفورنيا

ومنذ أيام ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة مقاطعة فينتورا في كاليفورنيا الأمريكية بالتزامن مع وصول العاصفة الاستوائية هيلاري إلى جنوب الولاية.

 في الوقت الذي تتحضر فيه المقاطعة للوصول الوشيك لـ العاصفة الاستوائية "هيلاري"، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار وفيضانات ذات معدلات قياسية.

 

يشار إلى أن مركز الزلزال بالتحديد يقع على بعد حوالي 4 أميال جنوب شرق أوجاي الواقعة على بعد 80 ميلًا شمال غرب لوس أنجلوس.

 

الإعصار هيلاري

قالت وكالة حكومية أمريكية، إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غربي الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول مكسيكي أن رجلًا لقى مصرعه في ولاية باخا كاليفورنيا سور عندما جرفت المياه عائلة من 5 أشخاص نحو البحر أثناء عبور جدول مياه. وعرض المسئول أيضا صورا للطرق التي غمرتها المياه في المنطقة.

 

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