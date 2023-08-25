الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

رياح مثيرة للرمال،
رياح مثيرة للرمال، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء  وجنوب سلاسل البحر الأحمر في هذه المدن " حلايب، شلاتين " وتنشط  الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود تظهر السحب المنخفضة علي شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل على  تلطيف الأجواء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائل للحرارة ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

حالة الطقس اليوم الجمعة 25 -8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 25-8-2023 في مصر

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التي يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.

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