الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

معرفش في كاميرات، اعترافات عامل دليفري تحرش بطالبة في مدخل عقار بالقاهرة

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

 استمعت نيابة وسط القاهرة، لأقوال عامل توصيل طلبات لاتهامه بالتحرش بفتاة بمدخل عقار، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وانكر في بداية التحقيقات الاتهامات الموجه الية وبتضييق الخناق عليه اعترف بانه عاكسها ولم يقصد مضايقتها وأكد انها المرة الاولي له ولم يكن يعلم ان هناك ثمة كاميرات مراقبه سترصد الواقعة.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة سيدة لتضررها من (عامل توصيل طلبات) لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظيًا بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالاستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

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وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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