الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب"

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

يؤدي ائمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب".

 

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

 

وتفتتح وزارة الأوقاف 28 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (11) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(17) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 116 ) مسجدًا منها ( 86 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 30 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير 
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية
8. الرحمة -  قبلي صرف 3– بنجر برج  العرب

مديرية أوقاف سوهاج
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية
10. الرحمة السعادنة –  أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة 
4. أبو النور – ميت غمر 
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس 
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف قنا
8. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
9. آل جفان – حجازة قبلي - قوص
10. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج
11. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
12. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
13. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا
14. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط
15. أبو ذر الغفاري –  سرواه - منفلوط
16. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
17. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

 

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