الحملة القومية للنهوض بمحاصيل الذرة الشامية والرفيعة في جولة بباريس الوادي الجديد

استقبل المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، الدكتور خالد عبد الحفيظ رئيس قسم المحاصيل جامعة الوادي الجديد ورئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامي، والدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النبات ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة، والمهندس أحمد عبد السلام مسؤول المحصول ووكيل إدارة الإرشاد، لمتابعة الحقول الإرشادية بواحة باريس.

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وأجرى الفريق العلمي للحملة القومية للذرة الشامية جولة تفقدية للمرور علي الحقول الإرشادية بمركز باريس درب الأربعين وقرى باريس بمزارع الذرة الشامي المنفذة بنظم الري الحديث بالري المطري.

وأوصى الدكتور خالد عبد الحفيظ رئيس قسم المحاصيل جامعة الوادي الجديد ورئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامي بإضافة الجرعات السمادية المقررة.

ومن جانبه أوصى الدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النبات ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، بإجراء الفحص بصوره مستمرة والإبلاغ عن ظهور أي إصابات وطمأن الجميع بعدم وجود دوده الحشد.

الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الرفيعة موسم 2023م

وعلى صعيد متصل توجه الفريق العلمي للحملة القومية للذرة الرفيعة لمركز باريس حيث كان في استقبالهم المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بباريس.

حيث تم المرور على الحقول الإرشادية للذرة الرفيعة بمركز باريس درب الأربعين وقرى باريس.

وأوصى الدكتور خالد عبد الحفيظ، بحزمة توصيات منها إجراء الخف وإضافة الأسمدة المقرره ومتابعة العزيق وإزالة الحشائش.

كما أوصي دكتور صلاح جميل بضرورة متابعة عمليات الفحص ورش المحصول وعمل رشة وقائية بالمبيدات الموصى بها من الوزارة والابلاغ عن ظهور أي إصابات، مؤكدًا أن حالة المحصول جيدة ومستقرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.