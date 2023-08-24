تعليقات قوية من كريم عبد العزيز ومنى زكي بعد تكريمهما بمهرجان القاهرة للدراما

مهرجان الدراما، كرم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة في مدينة العلمين الجديدة، الفنان كريم عبد العزيز عن مجمل أعماله الفنية.

فرحة كريم عبد العزيز

وقال كريم عبد العزيز بعد تكريمه: "مبروك المهرجان وفرحان جدا بتكريمي في بلدي وفرحان فرحة خاصة أن الرئيس الشرفي للمهرجان هو الفنان يحيى الفخراني ونحن نتاج هذا الجيل العظيم ولي الشرف اني موجود بجانب الدكتور يحيى الفخراني".

إشادة يحيى الفخراني بكريم عبد العزيز

ومن جانبه أشاد الفنان يحيى الفخراني بأعمال كريم عبد العزيز، قائلا: "أتمنى تبدع كمان وكمان".

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تكريم منى زكي

كما كرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان منى زكي، التي علقت عن تكريمها قائلة:"عاجزة عن الشكر لإني وسط زملائي والتجمع الكبير واشكر الدكتور يحيى الفخراني واشرف زكل وكل من صوت لي ودعمني وتاريخنا في كل المجالات مشرف وكبير".

تكريم كاملة أبو ذكري

وكرم مهرجان القاهرة للدراما، المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أعمالها الدرامية الأخيرة، والتي علقت:"سعيدة بكل زملائي واصحابي واشكركم ودايما يارب متجمعين في الفن والخير والسلام".



تكريم ماجد الكدواني

وكرم الفنان ماجد الكدواني بمهرجان الدراما، عن أعماله الدرامية الأخيرة، معربا عن سعادته بهذا التكريم ووجود بجانب الدكتور يحيى الفخراني، معبقا:"نشأنا علي هذه العراقة والأصالة ولي عظيم الشرف بتكريمي في بيتي".

وكرم مهرجان القاهرة للدراما، المخرج بيتر ميمي، الذي علق علي تكريمه: "جائزتي اني سلمت على الدكتور يحيى الفخراني".

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.



وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.



جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: "أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر".



جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: "أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل".



وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف في وقت سابق عن سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائزة لجنة التحكيم في القاهرة للدراما في نسخته الثانية.



وقال أشرف زكي: "مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها".



وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "الجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى.. بعنوان (شكرا أسعدتمونا) والفقرة الثانية بعنوان 60 سنة دراما اللي قدمتها مصرنا الحبيبة.. احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".



مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.