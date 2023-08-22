الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد القس عن ترشيحه لجوائز مهرجان الدراما: شرف لي

محمد القس، فيتو
محمد القس، فيتو

ينافس الفنان محمد القس، على جائزة أفضل ممثل دور ثان، في مهرجان القاهرة للدراما وذلك من خلال مسلسلي “تلت التلاتة” و"موضوع عائلي 2".


قال محمد القس عن ترشيحه للجائزة: "إن يتم ترشيحك في مهرجان كبير مثل مهرجان القاهرة للدراما، ويكون اسمك ضمن أسماء أرى أنهم نجوم وأساتذة يعد شرفًا كبيرًا في حد ذاته، ومن وجهة نظري لا يوجد فوزًا أو خسارة فالترشيح لتلك الجائزة وحده فوزًا، وأتمنى أكون عملت حاجة حلوة".


وأضاف محمد القس، أن الترشيح لجائزة أفضل ممثل دور ثاني أصعب بكثير من الترشيح لجائزة أفضل دور أول، لأن هناك أكثر من ممثل في العمل الواحد يلعبون دورًا ثانيًا بعكس ما تكون أنت بطل العمل.
 

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وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.
 

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.
يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

 

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محمد القس مسلسل تلت التلاتة مهرجان الدراما مسلسل موضوع عائلي اخبار الفن

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