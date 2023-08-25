الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عصابة البحيرة لتجارة المخدرات والأسلحة النارية

تشكيل عصابي لتجارة
تشكيل عصابي لتجارة المخدرات والسلاح، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا. 

 

ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة

 

تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

 

وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذين من محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس – كيلوجرام من مخدر الحشيش) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

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الأسلحة النارية الاتجار بالمواد المخدرة حبس تشكيل عصابي قطاع الأمن العام مركز شرطة شبراخيت مديرية أمن البحيرة

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