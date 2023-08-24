الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لقاء خاص لـ منى الشاذلي مع أمين بودشار من العلمين

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

منى الشاذلي، قدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، عاش فيها الجمهور أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

ووصفت الشاذلي اللقاء بأنه "حلقة صيفية استثنائية بالعلمين الجديدة من مهرجان العالم علمين"، مضيفة: "المهرجان الصيفي اللي كله يوم فيه مليان بالفعاليات المتعددة، حلقة بمضمون مختلف، الجمهور هو البطل فيها، في تجربة جميلة نستمتع بيها".

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أمين بودشار

ومن جانبه، عبّر الموسيقار أمين بودشار عن سعادته بتواجده في مصر وسط الجمهور المصري والجالية المغربية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى له التي يزور فيها مصر، متمنيا حفلة مختلفة وليلة ممتعة.

وتنوعت الأغاني التي رددها الجمهور خلف المايسترو المغربي، من القديم لأم كلثوم وعبد الحليم، للغناء بالفصحى من أشعار نزار قباني، والأغاني الوطنية مثل "أحلف بسماها"، مرورا ببعض أغاني التسعينات لعمرو دياب ووردة، وكذلك الأغاني الشعبية مثل "يا بنت السلطان"، وختاما بالأغاني الحديثة على غرار "الغزالة رايقة".

 

 

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