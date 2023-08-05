السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

منى الشاذلي تكشف كواليس ظهورها في بيت الروبي

منى الشاذلي، فيتو
منى الشاذلي، فيتو

كشفت الإعلامية منى الشاذلي كواليس ظهورها كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي يعرض حاليا في السينمات.

 

منى الشاذلي

وأوضحت منى الشاذلي خلال برنامجها معكم المذاع عبر "قناة cbc" أن مشاركتها في فيلم بيت الروبي جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، مشيرة إلى أنه روى القصة لها ليقنعها بأهمية ظهورها بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

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تصوير مشهد منى الشاذلي مع كريم عبد العزيز

وأشارت إلى أنه تم تصوير المشهد بشكل سري في الاستوديو قبل عرض الفيلم بحوالي 3 أشهر، مضيفةً: "يعني ضمن تصوير حلقة عادية جدا بجمهور حقيقي معندوش فكرة إن كريم عبد العزيز هيكون معانا".

وأضافت: "بالفعل تفاجأوا بدخول كريم عبد العزيز.. لكن هو دخل كإبراهيم الروبي وليس كالنجم المعروف، وطلبنا بعدها من كل الحاضرين مايقولوش أي تفاصيل عن اللي شافوه من الفيلم".

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منى الشاذلي فيلم بيت الروبي أبطال فيلم بيت الروبي كريم عبد العزيز المخرج بيتر ميمي

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