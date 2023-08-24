خبير يكشف لـ"فيتو" سر اختيار الـ 6 دول المنضمة حديثا لمجموعة بريكس

بريكس، علق الدكتور معتز سلامة، الخبير والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية على دعوة مجموعة بريكس لجمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء كاملي العضوية فى مجموعة البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وقال سلامة إن هذه الدعوة تدل على أن هناك جهودا دبلوماسية وسياسية مهمة بذلت من جانب الدول العربية قبل القمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس، مشددا على أن الإمارات والسعودية ومصر استطاعت طرح نفسها بطريقة موفقة استطاعت من خلالها إقناع الدول الـ 5 لمجموعة بريكس.

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وأضاف الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن التحركات الدبلوماسية التي بذلت في الفترة القليلة الماضية ساعدت في إبراز المنطقة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأظهرتها باعتبارها “منطقة قادرة على ممارسة العديد من الأدوار والتحركات والجهود علي الصعيد العالمي”، مستشهدا باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة الأخيرة بشأن حل الأزمة في أوكرانيا.

المنطقة العربية تمثل نموذج قوي في التوازن بين الشرق والغرب

وأوضح سلامة ايضا أن جهود السعودية داخل "تجمع اوبك+" وعلاقتها القوية مع روسيا، بالإضافة إلى أوضاعها الاقتصادية ساعدت في انضمامها لتكتل دول بريكس، لافتا إلى أن دول الخليج استطاعت توظيف تراجع مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة لبناء مصالح متبادلة مع مجموعة البريكس.

وأكد الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن المنطقة العربية أصبحت مؤخرا تمثل نموذجا قويا في التوازن بين الشرق والغرب.

واستطرد سلامة: “مجموعة بريكس أيضا من مصلحتها إضافة دول عربية ذات ثقل سياسي واقتصادي”، مشيرا إلى أن الأموال الخليجية ستنعش خزائن المجموعة وستساعدها في القيام بأدوارها في دعم دول التكتل والاستثمار داخلها كما ستساعدها في التوسع وتعزيز أدوارها المختلفة وهو ما يمثل دفعة قوية للغاية للمجموعة.

دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس رسالة بالغة الأهمية

وبشأن مصر، أكد سلامة أن دعوة القاهرة للانضمام إلى المجموعة رسالة بالغة الأهمية ويعكس اطمئنان دول التكتل على مستقبل مصر وإدراكها للمسار التنموي الذي تسلكه وعمليات الإنشاء والتعمير التي تمت في الفترة الأخيرة، بالإضافة طبعا إلى دورها الدبلوماسي.



وأوضح سلامة أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعد إطار مهم جدا بالنسبة لها وسيشكل فضاء اقتصادي مهول للقاهرة وسيؤدي أيضا إلى زيادة الاستثمارات الخارجية داخل البلد، مشددا على أن التكتل لم يكن ليضم دولة ضعيفة وأنها يراهن علي الدول المنضمة حديثا بأن تصبح "نمورا اقتصادية" مستقبلا.

وأعرب الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عن اعتقاده بأن الجهود المصرية والسعودية والاماراتية التي بذلت في الفترة الأخيرة بالرغم من التباينات في المواقف ساعدت في الانضمام إلى مجموعة بريكس، قائلا: "الدول العربية استطاعت التحرك بشكل مكثف ونشط وربما منسق إلى حد ما".

وكشف الخبير في مركز الأهرام أن انضمام الدول الـ 6 إلى مجموعة بريكس يعد رهانا صريحا من دول التكتل علي مستقبل اقتصادات تلك البلدان.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، أشار سلامة إلى أن الدولة الإفريقية تعد بلدا ذا ثقل سكاني كبير وبالرغم من اختلافنا معهم بشأن ملف سد النهضة ولكنها تعد دولة ذات ثقل في القارة كما أنها تستضيف مقر الاتحاد الافريقي ولها علاقات قوية مع الصين وروسيا.

عدم ضم الجزائر إلى مجموعة بريكس

وعن عدم ضم الجزائر إلى المجموعة بالرغم من التقارير المكثفة التي تحدثت عن دخولها للتكتل، أشار سلامة إلى أن السبب الأساسي يرجع إلى اعتراض "الهند والبرازيل"، كاشفا على أن العلاقات بين الجزائر نيودلهي ليست وثيقة للغاية، ولكنه شدد أيضا على أن عدم ضمها يدل على عدم اقتناع دول المجموعة بالاقتصاد الجزائري فهو ليس اقتصادا منوعا ولكنه يعتمد فقط على صادرات النفط.

وأعرب سلامة عن اعتقاده أيضا بأن عدم ضم الجزائر إلى مجموعة بريكس خلال هذه القمة، ربما يرجع إلى خلافاتها مع المغرب وأن المجموعة لا تبحث عن أي توتر في العلاقات مع أي بلد.

واختتم سلامة: "الجزائر تحتاج لبذل جهود كثيرة لتنويع اقتصادها.. الدول التي انضمت إلى المجموعة هي مجموعة أولية.. والتكتل وضع معايير لعملية الضم الثانية, وما زال هناك أمل للجزائر في الانضمام".

وأعلنت مجموعة بريكس في بيانها الختامي للقمة الـ١٥، اليوم الخميس، أن المجموعة قررت دعوة جمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية فى مجموعة البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.