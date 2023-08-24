الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل القرص الطرية، الوصفة الأصلية زي زمان

القرص الطرية، فيتو
القرص الطرية، فيتو

طريقة عمل القرص الطرية، من وصفات اهل زمان، فكانت الجدات تصنع ألذ القرص الطرية الهشة، واعتادت معظم جدات على صنع كميات كبيرة من القرص الطرية، لتقدمها لكل أفراد العائلة، وطريقة عمل القرص الطرية، من الوصفات سهلة التحضير، ويمكن تعلمها بسهولة.


وتعد طريقة عمل القرص الطرية، من الوصفات سهلة التحضير، على أن تلتزم ست البيت، بالمقادير وخطوات العمل، حتى يمكنك تعلم طريقة عمل القرص الطرية بسهولة، مع ضمان النتيجة.

 

طريقة عمل القرص الطرية

 

Advertisements

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب، وهي من المعجنات اللذيذة، والتي سيعشقها أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

القرص الطرية، فيتو

مدة التحضير: ١٠ دقيقة
مدة الطهي: ٣٥ دقيقة
يكفي لـ ٨ اشخاص
 مقادير القرص الطرية:
٢٥٠جرام سميد ناعم
٢٥٠جرام دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب حليب رايب
ملعقتين كبيرتين زبدة مذابة
ملعقة كبيرة فانيلا
رشة ملح
ملعقة كبيرة باكينج باودر
ملعقة كبيرة يانسون حب
بيضة
كوب سميد خشن للتشكي

 

خطوات عمل القرص الطرية

يمزج السميد الناعم مع الزيت في وعاء عميق إلى أن يتم التأكد ان كل الحبات السميد تجانست مع الزيت.

 

تضاف الزبدة وباقي المكونات بالتدريج مع الخلط المتواصل باستخدام أطراف الأصابع.

 

ما أن يتم الحصول على عجين رخو ومتجانس تؤخذ مقدار كورة باستخدام ملعقتين كبيرتين ثم توضع الكور بالسميد الخشن وتمرر لتتغلف تماما بالسميد.

 

ترمى بقوة خفيفة فوق سطح صينية الخبز المبطنة بورق الخبز مع تفادي تبسيطها باليد.

 

تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٥ دقيقة إلى أن تتشقق وتتحمر.

 

تقدم بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل القراقيش الناعمة

ولكل ست بيت تبحث عن سر طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، بالمقادير الخطوات في السطور التالية، حتى يمكنك صنعها بنفسك، والنتيجة مضمونة.

القرص، فيتو

مقادير عمل القراقيش
6 أكواب دقيق 
2 كوب سمن
كوب حليب
2 ملعقة كبيرة خميرة 
1/4ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة سمسم

 

خطوات عمل القراقيش

يقدح السمن، ويوضع على الدقيق و"يبس" جيدا، ثم يضاف الحليب والخميرة والسكر والملح والسمسم.


تعجن المكونات جيدا، حتى نحصل على عجينة متجانسة.


يغطى العجين، ويترك 10 دقائق، حتى يرتاح.


تقطع العجينة إلى كرات وتشكل أقراص، وتوضع على الصاج او الصينية وتترك لتختمر حوالى ساعة.


بعد ذلك تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:30 دقيقة.

طريقة عمل القرص الطرية من المطبخ المغربي ألذ سناكس في الامتحانات

طريقة عمل خلية النحل، تحلية لذيذة وخطواتها


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل القرص الطرية القرص الطرية باللبن طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو طريقة عمل القرص الطرية في البيت مكونات عمل القرص الطرية طريقة القرص الطرية

مواد متعلقة

طريقة عمل الطحينة للمشويات، سهلة ولذيذة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل شاورما اللحمة، الوصفة الأصلية الاحترافية

الأكثر قراءة

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

حضور استثنائي لـ عمرو دياب وبهاء سلطان وحماقي في حفل ليلة الدموع (فيديو)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

بسبب تعنت ليفربول، اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

رئيس البورصة الجديد يكشف لـ "فيتو" خطة النهوض بسوق المال المصري

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية