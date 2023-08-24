مصرع شخص في حادث اصطدام دراجة بخارية بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، مساء الخميس، اثر حادث تصادم دراجة بخارية بقرية جدة التابعة لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى باريس المركزي.



وتبين وفاة محمد جميل سيف الدين إثر حادث تصادم دراجة بخارية بقرية جدة التابعة لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بوصول جثة محمد جميل سيف الدين، لمشرحة مستشفى باريس المركزي آثر حادث تصادم دراجة بخارية بقرية جدة التابعة لمركز ومدينة باريس.

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جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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