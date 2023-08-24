تاون جاس تطمئن سكان إمبابة والمعادي والفسطاط

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة طارئة بمدينة الفسطاط اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

كما تقوم الشركة بأعمال صيانة أخرى في شارع البوهي بتقاطع البصراوي بمنطقة إمبابة يوم الأحد القادم الموافق 27 أغسطس في تمام الساعة التاسعة صباحا.

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وتقوم الشركة بأعمال صيانة اخري في شارع 306 بمنطقة المعادي وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وأهابت الشركة بعملائها عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

ونوهت بعدم قطع الغاز عن العملاء، والغرض من البيان طمأنة العملاء.