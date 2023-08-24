العثور على جثة طالب بكلية الطب مشنوقا داخل غرفته بطوخ

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على جثة طالب بكلية الطب بمركز طوخ مشنوقا داخل جثته، حيث أوضحت التحقيقات أن الطالب يعاني منذ فترة بظروف نفسية سيئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب بمركز طوخ وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت تحريات المقدم محمد خليفة رئيس مباحث طوخ أن المجني عليه "م. م.. س" طالب بالفرقة الأولي بكلية طب بنها ويمر بظروف نفسية سيئة منذ فترة وعثر عليه مشنوقا داخل غرفته وعدم وجود شبهه جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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