مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

نيابة عن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، افتتحت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور.

فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور

تعقد فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس الجاري.

افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بحضور رئيس الهيئة وعدد من السفراء

شارك في مراسم افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، كل من مي عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعدد من السفراء الأجانب وأصحاب الشركات في قطاع الأثاث.

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خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

توافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية في المعرض

وتفقدت دعاء سليمة أجنحة المعرض مرورًا بالشركات والأجنحة المشاركة، حيث أشادت بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

مساهمات المعرض في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور

وأشارت الى أن معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية يساهم في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور والتي تتمتع حاليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يجذب العديد من الزوار.

خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

المعرض يقام بمشاركة 60 شركة متخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد

ويقام المعرض تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

ويضم المعرض العديد من الخبراء والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث واحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.