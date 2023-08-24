الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

فعاليات الدورة الثانية
فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

نيابة عن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، افتتحت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور.

 

فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور

 تعقد فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات، وذلك  خلال الفترة من 24  وحتى 27 أغسطس الجاري.

 

افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بحضور رئيس الهيئة وعدد من السفراء 

شارك في مراسم افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، كل من مي عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعدد من السفراء الأجانب وأصحاب الشركات في قطاع الأثاث.

 

Advertisements

خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

توافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية في المعرض

وتفقدت دعاء سليمة أجنحة المعرض مرورًا بالشركات والأجنحة المشاركة، حيث أشادت بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

مساهمات المعرض في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور 

وأشارت الى أن معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية يساهم في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور والتي تتمتع حاليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يجذب العديد من الزوار.

خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، فيتو

المعرض يقام بمشاركة 60 شركة متخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد

ويقام المعرض تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

 

ويضم المعرض العديد من الخبراء والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث واحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

txt

تحديث الصناعة يفتح أبواب السوق الأوغندي أمام مصنعي المعادن

txt

مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ 152 فرصة استثمارية في كافة القطاعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد سمير وزير التجارة والصناع اسعار احمد سمير وزير التجارة والصناعة الهيئة المصرية للمعارض الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات التجارة والصناعة السفراء الأجانب المنتجات المصرية المفروشات المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مركز القاهرة للمؤتمرات مركز تحديث الصناعة وزير التجارة والصناعة منتجات المصرية

الأكثر قراءة

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

رؤوس أعدائه وذهب وتمساح، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من هو نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شرع الله الزواج؟.. أستاذ فقه يجيب

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية