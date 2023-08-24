رئيس الحكومة بعد عضوية البريكس: نتطلع لدعمكم في مبادرة تحالف الديون وتدشين صندوق الدول النامية

عضوية البريكس، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "نرحب بخطوة البريكس بتوسيع عضويتها، ولقد حرصت مصر على توثيق علاقتها بالبريكس من خلال جلسات بريكس بلس، ونتطلع أن نكون عضوا فاعلا في إطار التعاون المشترك".

مبادرة تحالف الديون

وأضاف: "يجب التعاون مع أجل مواجهة أزمة الغذاء التي تواجهها الدول النامية، بما يلبي حاجة الدول النامية وتطوير الصناعة والصناعات الغذائية، ومصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، كما أن هناك حاجة لإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي وجعله اكثر انصافا وعدالة، نتطلع إلى دعمكم بشأن مبادرة تحالف الديون والتي تهدف إلى مبادلة الديون بمشروعات تنموية.



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صندوق دعم الدول النامية

وتابع خلال كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بقمة البريكس: "يجب تدشين صندوق لدعم الدول النامية والتي تأثرت بفعل التغيرات المناخية، ودعم التحول العادل للطاقة النظيفة وفقا لما جاء في مؤتمر المناخ الأخير في شرم الشيخ".



أهمية الأمن

وأكمل: "السلام شرط أساسي لتحقيق الاستقرار ويجب إعلام القانون الدولي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتتطلع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك مع دول البريكس في كافة المجالات والمستويات ونحن مستعدينل تسخير خبراتنا لدعم البريكس".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، خلال كلمته في أعمال قمة بريكس بجنوب أفريقيا إن مجموعة "بريكس" تسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم.

توسع عضوية مجموعة بريكس

ووصف شي جين توسع عضوية مجموعة "بريكس" بالحدث تاريخي.

وقال الرئيس الصيني إن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يؤكد الحرص على التطور والتنمية.

أعضاء مجموعة البريكس

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل ٢٠٢٤.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس، أن مصر والأرجنتين وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.

معايير الاختيار الرئيسية للبريكس

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة إفريقية أخرى.