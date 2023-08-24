الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع المؤشر العالمي للذهب، محلل فني: المعدن الأصفر فاجأ الجميع

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

المؤشر العالمي للذهب، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا عالميا في حركة المؤشرات، وخلال هذه الفترة تحديدا انعكس هذا على السوق المحلى والذي يشهد تحركات صاعدة في  سعر الجرام يوميا، حيث إن الذهب يعد ملاذا آمنا لأصحاب المحافظ الاستثمارية، وأداة استثمارية  قوية بالإضافة لسندات الدولار والعقارات والتداول في البورصة بلا شك. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمي متذبذب 

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التحليل الفنى للذهب اليوم الخميس، فيتو 

 

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2591.46 جنيه  للطلب، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا 

 

محلل فنى:  المعدن الأصفر فاجئ الجميع

ومن جانبه قال المحلل الفنى خبير أسواق المال كريم الدكرورى  لـ " فيتو ": المعدن الأصفر فاجأ الجميع وهناك حاليا صعود واضح في مؤشر الذهب التصحيحي العالمي عند المستوى 1917 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولار للأونصة الواحدة كما أن هناك هبوطا من السعر العالمي حاليا في تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الذهب في اتجاه هبوط منذ 8 أسابيع والهدف التالي هو 1920 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر.

كما تشهد أسعار الذهب صعودا في حركة التداولات بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث ارتفع سعر الذهب  عند المستوى 1917 دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى. 

كريم الدكروري، فيتو 

 

رحلة الذهب عالميًّا 

وما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

 

 

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