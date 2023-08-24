الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

الزملوط وخالد صديق،
الزملوط وخالد صديق، ڤيتو

وقع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم، مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، الواقعة ضمن حدود منطقة السبط البحري بمدينة الخارجة.

وأشار الزملوط إلى أن مذكرة التفاهم إلى توفيرالميزانية اللازمة لمد خط صرف صحي رئيسي للمنطقتين، مما يسمح باستفادة 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها، كما يعد المشروع جزءًا من خطة التطوير للمناطق غير المخططة في محافظة الوادي الجديد، واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات بها.

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بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التقي خلال الأسبوع الجاري، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأكد الزملوط أن اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة ٥٠٠ فدان والإسراع بنسب التنفيذ؛ استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وافتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء أول قرية تراثية وفندق بيئي، وتنظيم رحلات شبابية للعاصمة الإدارية للمحافظة.

كما أشار إلى الاتفاق على تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، لافتًا إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة والفرق  وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة، للنهوض بمستوى مشاركتها بالبطولات المحلية والقومية، وتشجيع الرياضات التراثية واستضافة المحافظة للبطولات الدولية.

 

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