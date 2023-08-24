الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

توماس مولر: هذا اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم

توماس مولر، فيتو
توماس مولر، فيتو

كشف النجم الألماني الدولي توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ، عن أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

وأكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي هو أفضل لاعب على الإطلاق، متفوقا على كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي.

واحتدم الجدل بين ميسي ورونالدو لسنوات عديدة، حيث انقسم العديد من المشجعين حول هوية اللاعب الأفضل.

وكان لتوماس مولر رأيه الخاص في النقاش مؤخرا، وادعى أن ميسي هو الأفضل على مر العصور بسبب تميزه ودقته.

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وقال مولر في حديثه لشبكة "DAZN": "بالنسبة لي ميسي الأفضل على مر العصور، لأنه يجعل الناس يقولون: سأذهب إلى الملعب بسبب تميزه، وفي الوقت نفسه فهو فعال للغاية في تسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية والألقاب".

وأضاف: "كريستيانو أيضا مرشح قوي في فئتين هما الإحصائيات والألقاب، لكن ميسي ببساطة أكثر دقة وتميزا".

وشعر بعض المشجعين أن الجدل حول تسمية الأفضل على مر العصور قد تم حسمه، بعد أن رفع ميسي لقب كأس العالم في قطر، في حين خرج رونالدو من ربع النهائي بعد الخسارة من المغرب.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي 

يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي العروض القوية مع فريقه منذ انضمامه له من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ولم يعرف إنتر ميامي طعم الهزيمة منذ انضمامه ميسي له حيث فاز في 8 مباريات من أصل 8 مباريات خاضها قائد الأرجنتين.

وجاءت أرقام ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن كالتالي:
8 مباريات 
8 انتصارات
10 أهداف 
3 تمريرات حاسمة 
وصل 2 نهائي 
فاز 1 لقب

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