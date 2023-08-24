الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كلية الصيدلة في جامعة الجيزة الجديدة NGU تعلن تفاصيل الدراسة بها

جامعة الجيزة الجديدة،
جامعة الجيزة الجديدة، فيتو

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن مزايا الالتحاق بكلية الصيدلة، التي تتعاون أكاديميًا معUniversity College London (UCL) المصنفة رقم 8 على مستوى العالم، حيث يحتل برنامج الصيدلة بجامعة University College London (UCL)  المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

كلية الصيدلة في جامعة الجيزة الجديدة NGU تعلن تفاصيل الدراسة بها

وأوضحت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن كلية الصيدلة توفر برنامج فريد ومتميز حيث يقوم بالتركيز على الصيدلة الإكلينيكية التي يبدأ تدريسها منذ العام الدراسي الأول ويمثل حوالي 30% من المنهج الدراسي، كما انه  نظام متكامل يؤهل الطلاب للتعامل مع القضايا من منظور متعدد التخصصات لإعدادهم بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

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كما تتميز كلية الصيدلة بمختبرات ذات معايير عالمية ومزودة بأحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية لتوفير تجربة عالمية متكاملة وتدريب عملي مبكر للطلاب والذي يبدأ منذ السنوات الأولي للدراسة، كما يتم استخدام وحدات الـ OSCE  الإكلينيكية في التقييم والتي تغطي جميع المجالات العلاجية والغير علاجية.


وأشارت الجامعة، إلى أن كلية الصيدلة بها وحدات التعلم الذاتي، حيث يكون الطلبة هم المسؤولون عن المحاضرات، ويتم اعداد الطلاب للحياة الأكاديمية من خلال المشاريع البحثية والعمل كمساعدين للأساتذة،  حيث أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤهلين تأهيلًا عاليًا، كما يوجد صيدلية تعليمية داخلية للطلاب.


وتهتم كلية الصيدلة بإعداد الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب في شركات الأدوية والصيدليات المجتمعية والمستشفيات، ويتم توفير دورات للتدريب العملي، بالإضافة إلى دورات التدريب الصيفية.

يذكر أن الحد الأدنى للقبول في كلية  الصيدلة 72%، وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها وتفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهى، زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كذلك إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/.

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

جامعة الجيزة الجديدة (NGU) تعلن عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2023-2024

جامعة الجيزة الجديدة NGU تعلن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة

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