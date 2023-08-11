أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU) برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن مصاريفها الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة.

جامعة الجيزة الجديدة (NGU) تعلن عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2023-2024

وتضم جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، كلية الطب البشري وتقدر الرسوم الدراسية فيها بـ 210.000 جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية طب الأسنان 195.000 جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وكلية الصيدلة بلغت الرسوم الدراسية فيها 123.600 جنيه بالإضافة إلى 500 دولار، وكلية إدارة الأعمال والمالية بلغت الرسوم الدراسية 180.000 جنيه.

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كما بلغت الرسوم الدراسية لكلية السياسة والاقتصاد 127.950 جنيه، بالإضافة إلى 750 دولارا، والرسوم الدراسية لكلية تكنولوجيا المعلومات 154.400 جنيه، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية الهندسة 152.250 بالإضافة إلى 750 دولارا، وكلية الفنون الجميلة بلغت رسومها الدراسية 156.750 جنيه بالإضافة إلى 750 دولارا.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهي، زيارة الموقع الإلكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الإلكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كذلك إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ إلكترونية من المستندات عبر الاستمارة الإلكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الإلكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/.

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها مثل برامج دراسة فصل الدراسي بالخارج، وبرامج التدريب المهني سواء في مجال التدريس بالجامعة أو داخل الشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب على طرق ونظم الاختبارات الدولية والتي تفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

يذكر أن جامعة الجيزة الجديدة NGU تعمل بالتعاون الأكاديمي مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهم، University College London (UCL) وKing’s College London.