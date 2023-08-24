النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ3 مصابين في مشاجرة بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بمنطقة أوسيم تمهيدا لسماع أقوالهم.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

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فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقتل فكهاني في كرداسة

وانتقلت نيابة الجيزة إلى مسرح جريمة قتل فكهاني على يد عاطل أطلق الرصاص عليه، لوقوفه المتكرر أمام منزله بمنطقة كرداسة، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

وطالبت النيابة العامة بالجيزة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول فكهاني، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفي أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل مصاب بكدمات متفرقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة تجاه المجني عليه أودت بحياته، وذلك بسبب وقوفه أمام مسكن المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من البائع عدة مرات عدم الوقوف أمام مسكنه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وأُلقي رجال المباحث القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.