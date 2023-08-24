الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المخرج ماندو العدل يكتب أول رواية من تأليفه

ماندو العدل،فيتو
ماندو العدل،فيتو

فاجأ المخرج  ماندو العدل، جمهوره بتشويقهم في خوض تجربة التأليف، وبداية كتابة أول رواية من تأليفه. 

في هذا السياق، كتب ماندو العدل، منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: صباح الفل.. أنا ابتديت أكتب أول رواية من تأليفي.

 

على الجانب الأخر، كان طرح المخرج ماندو العدل بوستر فيلم الملحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وأعلن العدل قائمة أبطال الفيلم من خلال خاصة التعليق وهم: محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، تارا عماد.

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والفيلم من تأليف: إبراهيم عيسى، وإنتاج: أحمد السبكي، وإخراج: ماندو العدل.

 

إبراهيم عيسي ووصلة جدل جديدة

 وفي وقت سابق استحوذ العمل لأسابيع طويلة على صدارة التريندات الأكثر تداولًا بمصر نسبة لاسمه واسم قلم كاتبه وهو إبراهيم عيسي الذي له باع طويل في إثارة الجماهير من حيث المعتقدات الدينية الذي يهدف إلى تغييرها أو إضافتها على متابعيه فدائمًا ما يرغب في تقديم أعمال فنية تقترب بشدة إلى المعتقدات الدينية وبالأخص الإسلامية.

 

حكاية إبراهيم عيسي والملحد

ويتناول “ملحد” إبراهيم عيسي  قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد.. ويقول عيسى إنه كتب هذا الفيلم عقب أن انتشرت ظاهرة الملحدين بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية مما جعله يرى أنه جاء الوقت لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

 كما يستعرض الفيلم أن الشاب الملحد ما هو إلا إنسان قاده تفكيره الزائد في قضية الدين إلى عدم الاعتراف بوجود خالق أما المتطرف دينيًّا فيقوده تفكيره إلى تكفير المجتمع ككل وإعلانه الحرب على البشرية.

وأضاف إبراهيم عيسى: لا توجد أي مشكلات على اسم “الملحد” وسيناريو العمل تمت الموافقة عليه من المصنفات الفنية باسم “الملحد".

 

موقف الأزهر من العمل

ووافق الأزهر الشريف على عرض فيلم “الملحد” مما جعل أزمة عرض الفيلم بالسينمات المصرية والعربية أمرًا منتهيًا.

وبالرغم من حصول الفيلم على الموافقات المطلوبة من الأزهر والرقابة على المصنفات فإنه يواجه أزمة حقيقية وهي تبرؤ العقل الجمعي للكثير من فئات الشعب من إصدارات وكتابات إبراهيم عيسي ذاته.

فنان تبرأ منه ورحل

وقبل أشهر من رحيله أعلن الفنان مصطفى درويش الاعتذار عنه والتبرؤ من أفكار إبراهيم عيسي  والانسحاب من التصوير احتجاجًا على إنكار إبراهيم عيسى لرحلة المعراج إلى السماء.

 

وكتب الراحل درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ما أقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه..آسف جدًّا وبعتذر لكل فريق العمل مش هكمل في القرف دا.

 

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