خبير اقتصادى: تنويع سلة العملات الأجنبية لدى مصر أبرز مكاسب مصر

مجموعة بريكس، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية، إن انضمام مصر الى مجموعة البريكس خطوة مهمة جدا على طريق التنمية الاقتصادية خاصة وأن تجمع بيركس هو اختصار للحروف الاولى باللغه الانجليزية للدول المكونة للمنظمة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا هذا التجمع من أكبر التجمعات الاقتصادية عالميا يمثل 30% من حجم الاقتصاد العالمي و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم وينتج أكثر من ثلث انتاج الحبوب في العالم

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خطوات مصر للانضمام للبريكس

مجموعة بريكس، وأكد فى تصريح لفيتو أن مصر منذ عام 2017 تسعى وتحديدا بعد تدشين برنامج الاصلاح الاقتصادي الاول أواخر عام 2016 الى الانضمام الى هذا التجمع لانه يحمل الكثير من الفرص والمزايا على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار هذا الاهتمام من جانب مصر تلخص في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في جلسة الحوار رفيعة المستوى بقمة بركس في الصين وهي المشاركة الثانية في مصر منذ عام 2017 نتيجة لأن هذا التجمع يتيح لمصر الاستفادة من بنك التنمية التابع للتجمع البيركس بالتوازي مع مفاوضات مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين

التعامل بعملات محلية وغير الدولار الأمريكي

مجموعة بريكس، وواصل حديثة قائلا كما يتيح انضمام مصر لهذا التجمع التعامل بعملات محليه او بعملات غير الدولار الامريكي وبالتالي تنويع سله العملات الاجنبيه لدى مصر والخروج من ازمه مشكله النقد الاجنبي. وبالتالي فان موافقه مجموعه بريكس اليوم على انضمام مصر الى هذا التجمع في سياتي لمصر فرصه للترويج عن الاستثمار فيها وسوف يعطي ثقلا واهميه لمصر خاصه انها من ضمن ست دول فقط وفقت المجموعه على انضمامها من بين 23 دوله طلبت الانضمام

تطوير نظام المدفوعات

وتابع استفادة مصر ستكون عبر تطوير علاقتها مع باقي دول التجمع عبر تطوير نظام المدفوعات والاعتماد على العملات المحليه للدول وبالتالي التخفيف على ضغط الدولار في التبادلات التجاريه مما يساهم في حل ازمه الاقتصاد الحقيقي من خلال فتح فرص للتصدير مع دول المجموعه وزياده حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري خاصه ان الميزان التجاري مع الدول المنضمه للتكتل يسجل عجزا لمصر وبالتالي فان تنميه الصادرات والتجاره لا يجب ان يكون الهدف في الاهم للانضمام لهذا التكتل بل الاستثمار وعليه فاننا نرى ان انضمام مصر سوف يحمل الكثير من الفوائد على راسها توقيع اتفاقيات تجاريه باستخدام العملات المحليه بين الدول الاعضاء وامكانيه الحصول على قروض من الصلاه من بنك التنميه التابع لتكتل البيركس والنظر الى مصر على انها البوابه الحقيقيه للدخول نحو القاره الافريقيه عبر منطقه قناه السويس والمناطق الصناعيه لكثير من اعضاء دول تجمع بريكس مثل الصين وروسيا