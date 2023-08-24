الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة (صور)

رفع 2400 طن قمامة
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك متابعة أعمال التشجير والتجميل  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر العام لجميع الشوارع والحفاظ على سلامة المواطن من انتشار الأوبئة والفيروسات.

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

وفي هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 509 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق ( الروضه، خلف المحافظه الجيش، إفلاقة، الجمهورية، عرابى، الساعة، عبد السلام الشاذلي ).

Advertisements

كما تم رفع 82 حالة اشغال طريق بمدينة رشيد بشارع السوق العمومي، البحر والمستشفى العام، وبمركز ومدينة أبوحمص تم رفع 50 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة شوارع.

وضمن الإهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2400 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيرًا للحركة المرورية.

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو
رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية استكمال أعمال التجميل من رى وتقليم للأشجار حيث شملت حدائق  مدخل المدينة وحدائق منطقة الزهور  وكذلك أعمال تقليم للأشجار بالشوارع الرئيسية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال رى ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل بمدخل المدينة.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم متابعة أعمال التشجير وقص وتقليم  الأشجار وري المزروعات وغسيل الأشجار وقص سعف النخيل  بمداخل ومخارج المدينة  ومازالت الجهود مستمرة بنطاق الشوارع والميادين لتظهر بالمظهر اللائق.

txt

زراعة البحيرة تنظم مؤتمرا عن خطورة وطرق علاج دودة الحشد الخريفية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إشغال طريق البحيرة إشغال طريق مخالف محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة رفع قمامة

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تناقش البدائل المتاحة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

الأكثر قراءة

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

‏محمود خالد يحرر محضرا ضد اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

التعرف على جثة قائد فاجنر ومفاجأة بشأن تحطم الطائرة

غضب في الأهلي بسبب عمار حمدي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

Advertisements

منوعات

المزيد

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية