رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك متابعة أعمال التشجير والتجميل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر العام لجميع الشوارع والحفاظ على سلامة المواطن من انتشار الأوبئة والفيروسات.

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

وفي هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 509 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق ( الروضه، خلف المحافظه الجيش، إفلاقة، الجمهورية، عرابى، الساعة، عبد السلام الشاذلي ).

Advertisements

كما تم رفع 82 حالة اشغال طريق بمدينة رشيد بشارع السوق العمومي، البحر والمستشفى العام، وبمركز ومدينة أبوحمص تم رفع 50 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة شوارع.

وضمن الإهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2400 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيرًا للحركة المرورية.

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

رفع 2400 طن قمامة و641 حالة إشغال بالبحيرة، فيتو

حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية استكمال أعمال التجميل من رى وتقليم للأشجار حيث شملت حدائق مدخل المدينة وحدائق منطقة الزهور وكذلك أعمال تقليم للأشجار بالشوارع الرئيسية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال رى ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل بمدخل المدينة.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم متابعة أعمال التشجير وقص وتقليم الأشجار وري المزروعات وغسيل الأشجار وقص سعف النخيل بمداخل ومخارج المدينة ومازالت الجهود مستمرة بنطاق الشوارع والميادين لتظهر بالمظهر اللائق.