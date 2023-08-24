نظمت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالبحيرة مؤتمرا موسعا عن خطورة وطرق علاج دودة الحشد الخريفية، تحت رعاية وحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وأشرف على تنظيم المؤتمر المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، والمهندسة رضا محمد صالح وكيل الإدارة ورئيس قسم المبيدات بالمديرية بناء على توجيهات معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بضرورة عمل فعاليات إرشادية ( دورات – ندوات ) والتى تتضمن أعمال المكافحة وذلك للحد من انتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية المختلفة ولرفع وعى وكفاءة المهندسين والإلمام بالمستجدات فى مجال العمل ليصبحوا حلقة وصل فعالة بين الجهات البحثية والمزارعين وبناء على ذلك

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زراعة البحيرة تنظم مؤتمرا عن خطورة وطرق علاج دودة الحشد الخريفية

وذلك بمشاركة مراكز كوم حمادة وايتاى البارود والدلنجات وحضور الدكتور عبد الله طنطاوى مدير الإدارة الزراعية بكوم حمادة، والمهندس محمد الصعيدى مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات، والمهندس شعبان أبو علفة مدير الإدارة الزراعية بايتاى البارود والدكتور أحمد شلش مدير التعاون الزراعي بكوم حمادة، والمهندس فتحى العباسى مدير إدارة التعاون بايتاى، ومجلس إدارة الجمعية المشتركة برئاسة الحاج عطية سعد والمهندس عبد السلام بسيونى نقيب الزراعيين وأعضاء النقابة، والعديد من المهندسين الزراعيين والمزارعين وأعضاء الجمعيات الزراعية.



حيث أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة رفع الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، والأضرار التى قد تتسبب عنها، وكيفية إدارة الآفة لمجابهة دودة الحشد الخريفية الجياشة، وعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة، والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطيات التامة لمجابهتها، ومن هذا المنطلق فقد قررنا عمل عدة مؤتمرات كبرى فى بعض المراكز وسيتم تقسيم مراكز المحافظة طبقا للتوزيع الجغرافى، كما تم اليوم، وأيضا عمل دورات تدريبية مصغرة فى القرى بالإضافة إلى المدارس الحقلية، حتى نصل جميعا الى الهدف المنشود من أجل القضاء على هذا الخطر الداهم الذى يهدد الزراعات المصرية.



كما تحدث " وكيل وزارة الزراعة عن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمحصول القمح، باعتباره أحد أهم وسائل الضغط السياسي على الشعوب، وقد حرصت القيادة السياسية على الحث المستمر لاستنباط العديد من الأصناف الحديثة عالية الإنتاج والمقاومة لأهم الأمراض بجانب توفير مستلزمات الإنتاج للحصول على أفضل إنتاجية ممكنة للفدان، وفي هذا الإطار ومن منطلق حرص وزارة الزراعة علي تبني ونشر الممارسات الزراعية وتنمية المزارع المصري حرصت مديرية الزراعة بالبحيرة، علي ضرورة التعاون مع الجهات البحثية وإدارة إنتاج التقاوي والشركات المعتمدة علي توفير كميات من التقاوي المعتمدة عالية الإنتاج وذلك للنهوض بمحصول القمح في سبيل التوعية بضرورة التوسع في زراعة محصول القمح سواء بالتوسع الرأسي أو التوسع الأفقي وحث المزارعين على تبني إتباع الدورة الزراعية لمحصول القمح وزراعة المساحات المستهدفة ونشر الممارسات الزراعية والتوصيات الفنية الواجب إتباعها حتي يتسني الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة تضمن تحقيق عائد مجزي للمزارع ومواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان وخفض الضغط علي ميزانية الدولة من خلال تقليص الفجوة الغذائية وخفض معدلات الاستيراد، وأكد أكثر من مرة فى كلمته على تعليمات معالى الوزير بإلزامية تنفيذ الدورة الزراعية لمحصول القمح.

وعلى صعيد آخر شدد " وكيل الوزارة " على ضرورة المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى تربص العديد من الدول لمصرنا الحبيبة، خاصة وأن هذه الدول تعلم جيدا أن الشعب المصرى حريصا كل الحرص على مستقبل بلادة، ولديه وعى سياسى غير عادى ويصعب الضحك عليه، لذلك يجب علينا وعلى جميع الحضور أن يسعوا جاهدين فى جعل هذا اليوم يوم عيد سياسى نحتفل به جميعا، خاصة وأن هذا الاستحقاق يأتى فى وقت مهم من عمر البلاد، ثم استعرض العديد من المشروعات العملاقة التى يتم العمل بها على قدم وساق وستنقل مصر نقله غير عادية، وأشار إلى كم المشروعات التى تتم على أرض الواقع ومنها حياة كريمة و100 يوم صحة وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع دلتا النيل وغيرة من المشروعات العملاقة، وسنشهد قريبا جميعا أكبر نهضة إنشائية اقتصادية فى العالم، وهذا ما يجعل العالم الخارجى يتربص بنا دائما ولكن مصرنا الحبيبة دائما يحفظها الله، لذلك أناشد كل أهالينا وجميع الحاضرين والعاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة بأهمية وضرورة المشاركة فى هذا العرس السياسى الشعبى القادم بإذن الله.



وتحدث المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، عن تنفيذ التعليمات الواردة إلينا بتنفيذ العديد من الندوات فى كافة مراكز المحافظة للتوعية بهذه الحشرة التى تؤثر بشكل مباشر على الزراعات، وتحدث عن عمليات الرصد والتقصي، وأكد على ضرورة استخدام المصائد الضوئية والفورمونية، وتعلق المصائد الفورمونية على قمة المجموع الخضري، والحشرات التي يتم اصطيادها تعبر عن وجود الفراشات في المنطقة ولكنها لا تمثل درجة الإصابة، وعند التأكد من وجود الفراشات لابد من البحث عن البيض واليرقات، ويتم تقدير الإصابة في ٢٠ نبات/ه مناطق (أي 100 نبات) أو 10 نباتات /۱۰ مناطق، وفورمون الجنس هو مخلوط من ه مواد كيميائية، مداومة التفتيش الخفي، ومداومة التفتيش الحلقي.



وبدأت الندوة بالدكتور كريم بلتاجى أستاذ قسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة دمنهور، وتناولت الندوة شرح لسلوك هذه الآفة الخطيرة، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل، ونسبة الفقد في النبات وأن الدودة تصيب من 80 إلى 100 نوع نباتي، وانتشرت خلال 3 سنوات من جنوب أفريقيا إلى شمال القارة لتغطي أكثر من 45 دولة أفريقية، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها.

وقال المهندس رامى الصباغ عضو الحراك العالمى لدودة الحشد الخريفية بمراكز حوش عيسى، وأبو المطامير، وجناكليس، ان الدودة تنمو في الأجواء الإستوائية وتحت الإستوائية موطنها الأصلي الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ويطلق عليها "الفاكهة المفقودة" لقدرة الحشرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف في أمريكا الشمالية وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ، ومدى انتشارها والعوامل المساعدة على ذلك، وكذلك مقارنة الحشرة في أوجه الاختلاف بينها وبين الحشرات الأخرى، وتمييز الأطوار المختلفة من يرقات وفراشات والأضرار الاقتصادية الناتجة عن تغذية اليرقات وطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية وتناولت أيضا الإجراءات الواجب اتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

كما تحدث الدكتور عبد الفتاح الزناتي أستاذ الهندسة الوراثية، عن المكافحة الزراعية لـ دودة الحشد الخريفية مشيرا الى ضرورة الزراعة المبكرة، والتحميل مع البقوليات يقلل الإصابة بمعدل ۲۰ – ۳۰ ٪، واستخدام أصناف مبكرة النضج، و يمكن استخدام مصايد نباتية (الخروج من نباتات الذرة حديثة النمو)، وزراعة أصناف نباتية مقاومة قادرة على تحمل الإصابة بينما المكافحة الطبيعية لـ دودة الحشد الخريفية فيتم جمع اللطع واليرقات والنباتات المصابة باليد والتخلص منها،و الحرث العميق لقتل العذاري،ووضع الرمل أو الرماد المخلوط ببدرة الشطة في قلوب الذرة (بلعم) والمكافحة الكيميائية يتم استخدام المبيدات الحشرية في دورات ( عند وصول الإصابة إلى الحد الحرج للتدخل )، ويوجه المبيد إلى قلب النبات (بلغم)، والمعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة، والرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. ه استخدام محببات المبيدات على ثبات الذرة، وإستخدام المبيدات مع ماء الري.

وأشار الدكتور محمد زورة أستاذ وقاية النبات إلى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمكافحة وهى دعم فرق الكشف بالمبيدات اللازمة وآلات التطبيق للتدخل وقت الضرورة، والتنبيه على كافة المنافذ الحدودية بإتخاذ الإجراءات الحجرية اللازمة لمنع دخول هذه الآفة، وعدم استخدام المبيدات إلا عند الضرورة- تستخدم المبيدات الموصى بها في مصر، وبناء قاعدة معلوماتية تضم كافة المعلومات المتاحة عن سرعة انتشار هذه الآفة خاصة في وسط وغرب وجنوب أفريقيا،و أهمية التنسيق معFAO والتعرف على خبراتهم في أفريقيا والإجراءات التي تم إتخاذها سواء لرصد أو السيطرة على هذه الآفة، وأهمية معرفة الأعداء الحيوية للآفة في مواطنها الأصلية بقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية وخاصة أشباه الطفيليات من الدبابير وذباب التاكينا، وضرورة إرسال بعض الباحثين في دورات لدراسة انتشار وطبيعة وأسباب توطن الحشرة في بعض دول وسط وغرب وجنوب أفريقيا.

وشارك فى تلك الدورة الدكتور مصطفى حمزة أستاذ الخضر، والدكتور عبد الباسط الخربوطلى أستاذ الخضر، والدكتور شادى شوقى أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال، والدكتور محمد العقل أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال والدكتور أمجد الجمال رئيس قسم المحاصيل بزراعة طنطا، والمهندسين محمد نافع، ومحمد الديب، والدكتور محمود ناصر والمهندس مبروك مالك والمهندس مصطفى محمود صالح والمهندس محمد عبد الفتاح بلتاجى