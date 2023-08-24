نائب محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة، وذلك في بعض المدارس التي بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

كما تم الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 175 درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لايخالف القرار.

Advertisements

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة (العامة والفنية).

وفي إطار آخر، أدى اليوم طلاب الشعبة العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من 9.00 صباحا وحتى 12.00 ظهرا.

وأشار وكيل الوزارة أن الفترة التي سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات.

مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات والمقررة الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.



وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف إلى انتظام سير الإمتحانات للعام الدراسي الحالي على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.