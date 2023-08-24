بخصم 50%، بدء التقديم الإلكتروني للمدرسة الرسمية الدولية Ips بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) الأحد المقبل 26 أغسطس 2023 م. مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال ( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، وتُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

Advertisements

جدير بالذكر أن المدرسة مقامة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلًا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، كما تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.

الزملوط: صدور قرار بدء تشغيل أول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن في وقت سابق، صدور قرار الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء تشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد (IPS) للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأوضح الزملوط أن القرار جاء انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتنمية المحافظات الحدودية وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طلاب وأبناء الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة لدعمها إنشاء أول مدرسة دولية من نوعها بالمحافظة.

«التعليم» تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية (IPS)

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمستوى الأول «FS1» بمرحلة رياض الأطفال، بجميع فروع المدارس الرسمية الدولية «IPS» للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

التقديم للمدارس الرسمية الدولية

خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية

- الدخول على موقع المدرسة الخاص بها عن طريق «QR Code» الخاص بها.

- الدخول على شروط الالتحاق «ENROLLMENT CONDITIONS».

- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

- ملء البيانات المطلوبة. المدارس الرسمية الدولية الحكومية وتضم تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد

. - المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد

. - المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.