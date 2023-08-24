البحوث الفلكية: زحل في التقابل مع الشمس 27 أغسطس

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض يوم 27 أغسطس، حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام، وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم.

ويظهر كوكب زحل بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة.

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اقتران القمر وزحل

وقال تادرس إنه فى 30 أغسطس يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وأوضح تادرس أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال ولا يوجد علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من علم الفلك بل من التنجيم والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.

وأوضح أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

وأكد أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.