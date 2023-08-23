أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

كنز قارون في الفضاء، تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، للبحث عن كنز قارون الفضائي في كويكب سايكي 16، وتعد كمية المعادن النفيسة مثل الذهب في الكويكب كبيرة وقيمتها أكبر من ميزانية العالم، ويساوي الكويكب في حجمه ولاية "ماساتشوستس"، ويدور بين المريخ والمشتري، وتخطط وكالة ناسا للسفر إليه وذلك من خلال مركبة غير مأهولة، وهذا الكويكب عبارة عن كنز حقيقي.

ناسا تبحث عن كنز قارون في الفضاء

وعن كنز قارون في الفضاء، أكد الدكتور محمد سيد علي حسن، استاذ هندسة الفضاء والنانو باليابان، أن كمية الذهب في الكويكب تساوي 10 مليار مليار دولار، أي أكبر من ميزانية دول العالم، وإذا تمكنت ناسا من سحبه إلى الأرض، فسيكون لدى أمريكا ما قيمته 10 كوادريليون دولار من النيكل فقط.

Advertisements

ناسا تستعد لاستكشاف كويكب ساكر 16، فيتو



وكشف الدكتور محمد سيد علي حسن عن كنز قارون في الفضاء قائلًا: "وكالة ناسا تستعد لزيارة كنز قارون الفضائي الرهيب.. تبلغ قيمة المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب الموجودة عى كويكب 16 Psyche الفريد من نوعه 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار.

وقال أستاذ هندسة الفضاء باليابان: "كويكب 16 Psyche عبارة عن نواة معدنية بالكامل لكوكب لم يكتمل. مهمة ناسا الأولية إلى هذا الكويكب ستنطلق فى أكتوبر القادم وهدفها فهم لب الأرض. بمعنى "سنتعرف على باطن الأرض الداخلي من خلال زيارة الفضاء الخارجي."

المجال المغناطيسي للأرض يكشف سر الحياة

وتابع الدكتور محمد سيد فقال: "القضية الأساسية.. تشكلت الأرض منذ حوالي 4.5 مليار سنة، عندما بدأ الغبار والغاز المحيطان بشمسنا في التكتل معا. في البداية، كانت هذه المواد شديدة السخونة، ولكن عندما بردت، استقرت المواد الأكثر كثافة في مركز الكوكب، وشكلت في النهاية قلب الأرض."

وأوضح أستاذ هندسة الفضاء أن "العلماء يعتقدون أن التيارات الكهربائية في قلب المعدن الساخن للأرض هي المسؤولة عن المجال المغناطيسي للكوكب، والذي يلعب دورا رئيسيا في قابلية كوكبنا للسكن، والحفاظ على غلافنا الجوي في مكانه وانحراف الرياح الشمسية."

وعن نواة كويكب ساكي 16 قال محمد سيد: "إذا لم يكن هناك مجال مغناطيسي، فقد يكون لدينا غلاف جوي مختلف تماما بدون حياة كما نعرفها"، كما قالت افتيهيا زيستا، رئيس مختبر فيزياء الفضاء الجيولوجي التابع لناسا.

وتابعت قائلة "16 Psyche هو الجسم الوحيد المعروف من نوعه في النظام الشمسي، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيزور بها البشر نواة مماثلة لنواة الأرض"

قيمة المعادن الذهب بالكويكب 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار

وعن إرسال ناسا لمركبتها الاستكشافية لكنز قارون قال أستاذ هندسة الفضاء: "ومع عدم وجود طريقة لمراقبة قلب الأرض بشكل مباشر، ستقوم ناسا بإرسال مركبة فضائية بعد شهرين لدراسة لكويكب 16 Psyche المعدني العملاق والذى يعتقد أنه قد يكون نواة معدنية صلبة يمكنها أن تكون بمثابة أساس لكوكب."

كويكب ساكي 16 وكنوزه الثمينة، فيتو

وقال الدكتور محمد سيد علي: "يقع هذا الكويكب، 16 Psyche، على بعد حوالي 280 مليون ميل، وإذا تمكنت ناسا من سحبه إلى الأرض، فسيكون لدى أمريكا ما قيمته 10 كوادريليون دولار من النيكل فقط (تجاهل حقيقة أن الزيادة المفاجئة في العرض ستؤدي إلى انخفاض قيمة المعدن).

تستعد لاستكشاف كويكب ساكي 16

يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تستعد لاستكشاف كويكب ضخم يحتوي على الكثير من المعادن الثمينة التي تساوي أكثر من اقتصاد دول العالم.

ويطلق على الكويكب الثمين اسم "سايكي 16" (16 Psyche)، ويتوقع أن تبلغ قيمته 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار، وهو ‏بحجم ولاية "ماساتشوستس" يدور بين المريخ والمشتري.

وتخطط وكالة ناسا للسفر إلى الكويكب من خلال مركبة غير مأهولة، حيث يُعد الكويكب كنز حقيقي، ويتكون من الحديد والنيكل ويحتوي على ذهب، تقدر قيمة الكويكب 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار.

وبمقارنة المعادن في الكويكب واقتصاديات العالم نجد أن قيمة الاقتصاد العالمي يبلغ حاليا نحو 84.5 تريليون دولار، في حين يبلع قيمة المعادن في الكويكب 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار، ويمكن لـ "سايكي 16" ما يكفي من الذهب والمعادن النفيسة ما يجعل كل سكان العالم مليارديرات.