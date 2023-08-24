الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بمركز بدر بالبحيرة (صور)

تقديم خدمات طبية
تقديم خدمات طبية وبيطرية بمركز بدر بالبحيرة، فيتو

قامت وحدة السكان بديوان عام  محافظة البحيرة بالتنسيق مع  الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية أحمد عرابي تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 268 حالة بمختلف التخصصات ( باطنة - أطفال- نساء - أسنان- مشورة- وسائل تنظيم الأسرة).

وبقطاع الطب البيطري تم تقديم خدمات بيطرية ( رش - تجريع ) لعدد 500 رأس ماشية بالإضافة إلى توزيع 50 أسطوانة غاز بسعر المستودع ومشاركة قطاع الثقافة بعقد ورشة خرز.

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كما تم عقد ندوات تثقيفية حول ( تنظيم الأسرة في الاسلام -  ختان الاناث - كيفية معرفة أختام الذبائح وكيفية التعامل مع الطيور المنزلية).

تقديم خدمات طبية وبيطرية بمركز بدر بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية وبيطرية بمركز بدر بالبحيرة، فيتو


ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


وفي إطار منفصل، مازالت حملة 100 يوم صحة بالمحافظة تحقق  نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث قدمت خدماتها المجانية ل 530 ألف و191 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن.

وأشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

 

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

تقديم خدمات طبية وبيطرية بمركز بدر بالبحيرة، فيتو
تقديم خدمات طبية وبيطرية بمركز بدر بالبحيرة، فيتو

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.

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قافلة قافلة سكانية خدمات طبية وبيطرية مركز بدر البحيرة

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