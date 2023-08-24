الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التضامن: تكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد لأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أكتوبر المقبل

نيفين القباج، فيتو
نيفين القباج، فيتو

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "101"من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2023، على أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من الثالث من سبتمبر المقبل.
 

قرار تكليف الدفعة "101"من خريجي الجامعات والمعاهد العليا

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.

وأضافت القباج أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من 3/9/2023.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة هى إحدي آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

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وأوضحت القباج أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

 

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