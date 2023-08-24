إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أعلى محور 26 يوليو

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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