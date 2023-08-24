مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق وشاطئ دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد زهير معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب والوقوف على نسب ومعلات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني كذلك تفقد مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة مناقشة متطلبات التطوير والدراسات الاستشارية لرفع كفاءتها وزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة كما تفقدا مشروعات الطرق والإسكان والمرافق الجارية وفي نهاية الجولة تم تفقد منطقة الشاطئ وأعمال التطوير الجارية وأعمال توسعة المداخل وتجميلها كذلك منطقة الشواطئ المميزة والأعمال الجارية بشاطئ قادرون بلاج لذوي الهمم وأعمال التشطيبات الجارية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن مناطق منيل شيحة، أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، بني يوسف، زاوية أبو مسلم" لإنهاء أعمال الإصلاح.



وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مشيرا الي أنه جاري حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أهمية التأكد من سلامة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين وضمان تقديم كوب ماء نقى مشددا على استمرار أخذ العينات من الروافع والمحطات والشبكات والتعامل مع البلاغات التي تصل إلى مراكز خدمة العملاء فى أسرع وقت.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى أنه خلال عام تم أخذ مليون و200 ألف عينة على مستوى محافظة القاهرة وأثبتت العينات سلامة ومأمونية المياه بالإضافة لاستقبال 3600 بلاغ وتم التعامل معها بشكل فورى وعاجل وفحصها من خلال أحدث الأجهزة بمعامل الشركة والتأكد من سلامة المياه.

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية "، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.