خبير استراتيجي: تصفية قائد فاجنر لعب بالنار

قوات فاجنر، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي إن مقتل قائد قوات فاجنر جعل كل السيناريوهات واردة فى إطار مصرع قائد فاجنر وهناك بطبيعة الحال مرحلة جديدة وهى مرحلة تسوية الصراعات داخل المؤسسة العسكرية وجزء من مؤسسة فاجنر وبالتالى المتوقع الا تهدأ الامور وسيكون هناك مواجهة بين فاجنر والقيادة الروسية خاصة وان هناك عدد من جنرالات الدم داخل قوات فاجنر سيتولون القيادة وهناك اعتراضات لهم على وزير الدفاع وقائد الاركان.

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القضية ليست فى تصفية رأس فاجنر

قوات فاجنر،واكد فى تصريح لفيتو ان القضية ليست فى تصفية رئيس فاجنر لان قوات فاجنر منتشرة فى العديد من المناطق منها غرب افريقيا والساحل والصحراء والسودان والنيجر ومالى ومسرح العمليات فى اوكرانيا وبالتالى مايجرى مرتبط بامرين هامين الاول هو ما تريدة فاجنر الان فهى ليست مجرد شركة أمن ولكنها تلعب دورا كبيرا فى الأحداث وبالتالى انهاء دورها كما يطالب بعض الجنرالات بالمؤسسة العسكرية غير وارد.

مخطط داخل الجيش الروسى بإنشاء فاجنر جديد

قوات فاجنر ، وواصل حديثة قائلا: هناك مخطط داخل الجيش الروسى بإنشاء فاجنر جديد داخل الجيش وبقيادة جديدة وتصفية فاجنر على ارض الواقع وهذا الأمر سيكون بمثابة اللعب بالنار والامر الاخر هو تصحيح مسار فاجنر بمعنى أن القيادات المعترضة على السياسات المرتبطة بعملية بالخمود والصراعات فى روسيا سيكون مرتبط بهذه الحسابات فى إطار التنظيم.

السيناريو الاسوأ بعد مقتل قائد فاجنر

وتابع فهمى ان السيناريو الأسوأ هو القادم والصراع على السلطة لا ينتهى وقيادات فاجنر تطالب بازاحة بوتين وانهاء المعارضة وإعادة ترتيب الأولويات وبالتالى القضية ليست فى اختفاء راس فاجنر لوجود العديد من العناصر غيرة وبالتالى كل السيناريوهات تشير الى عدم الاستقرار فى روسيا وتصعيد الامر داخل المؤسسة العسكرية وعدم انتهاء الصراع المباشر مع فاجنر واستمرار تمركز القوات الرئيسية لفاجنر فى مناطق الساحل والصحراء الإفريقية وبالتالى مقتل قائد فاجنر هو بداية لصدامات قادمة داخل المؤسسة العسكرية الروسية بكل ما فيها من تفاصيل وتطورات.