قائد فاجنر وقع مذكرة إعدامه، مستشار الرئيس الأوكراني يكشف تهديدات بوتين للجيش

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الخميس، إن انتفاضة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين أخافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغفر لأي شخص يجعله خائفا.

نحطم طائرة قائد فاجنر

وأضاف بودولياك أن روسيا بقتلها بريجوجين بتحطيم طائرته، أرسلت تهديدا للجيش بأن أي خيانة سيعاقب عليها بالإعدام.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بريجوجين وقع مذكرة إعدامه لحظة تحركة بقواته إلى موسكو وتوقفه على بعد 200 كلم منها.

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إعدام قائد فاجنر

كما قال بودولياك، أمس الأربعاء، إن يفجيني بريجوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوزين ومساعده ديمتري أوتكين قُتلوا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

بوتين يحضر حفلا موسيقيًا للجيش

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.