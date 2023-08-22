الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

«بيت الزكاة والصدقات المصرى» يطلق قافلة مساعدات بمحافظة مطروح

جهود بيت الزكاة والصدقات
جهود بيت الزكاة والصدقات المصري

أعلن «بيت الزكاة والصدقات المصري» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر-إطلاق حملة موسعة لرعاية الحالات الأوْلى بالرعاية، بالتعاون مع محافظة مطروح، وذلك فى إطار البرامج التنموية التى يتبناها بيت الزكاة والصدقات المصري لإيصال المساعدات للمستحقين فى المناطق النائية والقرى والنجوع فى كل المحافظات، وفق قاعدة بيانات المستحقين للزكاة والصدقات؛ لضمان وصول المساعدات للحالات الأوْلىبالرعاية لأهالينا في محافظة مطروح.

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بيت الزكاة والصدقات المصري

أوضح «بيت الزكاة والصدقات المصري» في بيان له اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023م، أن الحملة تستهدف توزيع 500 كرتونة مواد غذائية تشمل كميات من الزيت والسكر والمكرونة، وذلك في إطار «برنامج إطعام»، للحالات المستحقة وفق قاعدة بيانات أهالينا المستحقين للزكاة والصدقات في كل المحافظات؛ لضمان وصول المساعدات الغذائية والملابس للحالات الأوْلى بالرعاية على مدار العام.{‌وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

كما تشمل الحملة تسليم 14 من الفتيات اليتيمات وغير القادرات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية؛ أجهزة كهربائية (غسالة- ثلاجة- بوتاجاز)، فى إطار مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج  بجميع محافظات الجمهورية،وذلك بعد تَسلُّم طلبات المشاركة في مبادرة «تيسير الزواج» التي أطلقها بيت الزكاة في شهر يونيو الماضي لمشاركة أهالينا أفراحهم، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

كما شملت الحملة حفر 10 آبار مياه ارتوازية للأهالي المستحقين بالمناطق النائية من المحافظة، الذين يعانون من نُدرة المياه الصالحة للشرب بمناطقهم الصحراوية.

جهود بيت الزكاة والصدقات

وأكد البيان أن «بيت الزكاة»يحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات التي ترد للبيت في مصارفها الشرعية، ولإدخال السرور على أهالينا إعمالًا لقول النبي صلي الله عليه وسلم:«‌مَنْ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌مِنَ ‌الْمُسْلِمِينَ ‌سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ»(رواه الطبراني).

يستهدف «بيت الزكاة والصدقات المصري»التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.

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