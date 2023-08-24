تعليم البحيرة: لا مشاكل بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للدور الثاني للثانوية العامة

أكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتهاء سادس أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وسط حالة من الهدوء والانتظام حيث تم منذ الصباح وصول جميع الأوراق الأسئلة والإجابة ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أي مشاكل وانطلاق الامتحانات في مواعيدها المقررة.

تعليم البحيرة: لا مشاكل بإمتحان اللغة الأجنبية الأولى بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كما أدى اليوم طلاب الشعبة العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من ٩.٠٠ صباحا وحتى 12.00 ظهرا.

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن الفترة التى سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات.

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وشدد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات والمقررة الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالبا وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمي رياضة يؤدي كل منهم الامتحانات في المواد المقررة له خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرية إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.

وشدد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف إلى انتظام سير الإمتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.