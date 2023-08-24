رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان المدينة ويبحث مشاكلهم

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة اجتماعا موسعًا مع ممثلي سكان الأحياء بالمدينة مناطق (أعضاء اتحاد شاغلين جنوب الأكاديمية " التجمع الخامس " –– البنفسج “التجمع الأول " – إسكان النقابات-القطامية " التجمع الثالث " – النرجس " التجمع الخامس “) تطرقت المناقشات لبعض المشكلات العامة للمدينة (النظافة – صيانة الطرق- مشاكل المياه...إلخ) حيث أكد رئيس الجهاز أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة ،منوها بتواصل وتكثيف الأعمال العمل على مدار اليوم للقضاء على كل مظاهر العشوائية بالمدينة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، فضلا عن تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات.

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وأشار الدكتور محمد سليمان نائب مجلس النواب عن (القاهرة الجديدة) ان تطوير ورقي القاهرة الجديدة مشروط بالتواصل الجاد والمستمر بين السكان والجهاز الإداري للمدينة ، ساعيا بكل جهد لتذليل كافة المعوقات ومحاربة العشوائية في المدينة وذلك من خلال لقاءاته الدورية بالسكان في كل التجمعات واتحادات الشاغلين وممثليهم.

وجددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراتها للمواطنين الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي من مخالفة القانون بتأجير أو بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة.

وطالبت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.

وأكدت أنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس/ علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وأضافت " عبد الحميد " أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.