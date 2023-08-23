الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل رضيعتها في الوراق

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت جنايات جنوب الجيزة، بتأجيل جلسة محاكمة ربة منزل وأخر، لاتهامهما بقتل طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق، لجلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

 

تفاصيل اتهام ربة منزل بقتل طفلتها

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وجاء في أمرالإحالة  القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهمة "حنان. س"، 38 سنة، ربة منزل، و"رامي. ف"، 38 سنة، نقاش، لأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت رضيعتها المجني عليها "فاطمة. أ"، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها بمنزلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها متجردة بذلك من كل صفات الأمومة والرحمة.

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ووجه المتهمة اتهامات أنها لم تكتف بذلك بل أعدت أدوات "بطانية، دفاية قماشية"، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها، ولاستكمال مخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحى بإحدى العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها أودت بحياتها.

كما وجه لها اتهام أنها أخفت جثة رضيعتها المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الإتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

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