الخميس 24 أغسطس 2023
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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نتيجة حدوث كسر مفاجئ

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠  مم  بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن مناطق منيل شيحة، أبو النمرس،  ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، بني يوسف، زاوية أبو مسلم" لإنهاء أعمال الإصلاح.


وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مشيرا الي أنه جاري حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر 

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وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على أهمية التأكد من سلامة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين وضمان تقديم كوب ماء نقى مشددا على استمرار أخذ العينات من الروافع والمحطات والشبكات والتعامل مع البلاغات التى تصل إلى مراكز خدمة العملاء فى أسرع وقت.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى أنه خلال عام تم أخذ مليون و200 ألف عينة على مستوى محافظة القاهرة واثبتت العينات سلامة ومأمونية المياه بالاضافة لاستقبال 3600 بلاغ وتم التعامل معها بشكل فورى وعاجل وفحصها من خلال أحدث الأجهزة بمعامل الشركة والتأكد من سلامة المياه.

أوضح أن الشركة تمكنت من توفير أجهزة حديث للمعامل بتكلفة 40 مليون جنيه ومستمرة بشكل كامل فى تطبيق أحدث النظم العالمية للتأكد من جودة وسلامة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية مشيرا إلى أن قطاع المعامل مستمر فى تحديث المنظومة الخاصة بفحص المياه وزيادة دورات التدريب بالنسبة للعاملين ومنحهم فرص لاستكمال الدارسات العلمية.

كشف المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية 130 ألف م3 وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي (29) لمتابعة إنشاءات المحطة التي تعمل بطاقة إنتاج (75000 م3/يوم) ويذكر أن محطة الصرف تقوم بخدمة الأحياء بغرب المرحلة الخامسة (33,32,31,30,29,27,26) وبتكلفه 180 مليون جنيه تقريبًا.

 

وأكد منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليها، استمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية داخل المدينة.

 

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية "، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.


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