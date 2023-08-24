المصري يفاضل بين فخر الدين بن يوسف ومحمد غنام

يفاضل مسئولو النادى المصرى بين الثنائي التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز السابق ومحمد غنام لاعب فيوتشر لاختيار أفضلهما للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويكثف مسئولو المصري مفاوضاتهم مع مسئولو فيوتشر لإقناعهم بالحصول علي خدمات محمد غنام كما سيتم عقد جلسة مع التونسى فخر الدين بن يوسف بعد وصوله إلى القاهرة أمس لبدء المفاوضات معه ايضا.

ومن المنتظر أن يحسم الاتفاق المادي إنهاء أي من الصفقتين خلال الساعات القادمة.

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صفقات النادي المصري

وكان مسؤولو النادي المصري قد أعلنوا التعاقد مع سبعة لاعبين حتى الآن وهم:

محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب.

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البوسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

وأتم الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات إجراءات تجهيز العيادة الطبية الخاصة بالفريق وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي شراء كافة الأجهزة الطبية اللازمة والمتمثلة في أجهزة الترددات الحرارية والموجات الصوتية العلاجية وأجهزة الليزر عالي الجودة بالإضافة إلى كافة التجهيزات الطبية الأخرى.

جاء ذلك بدعم وتمويل شخصي من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

محمد غنام

قائمة الراحلين عن المصري

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية استغناء النادي المصري عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على الرؤية الفنية لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق المصري البورسعيدي ثمانية لاعبين ما بين استغناء وانتهاء عقود وانتهاء إعارة.

ورحل الثنائي فريد شوقي وإسلام أبو سليمة بعد فسخ التعاقد معهما بالتراضي، وكان قد عاد إلى المصري بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الماضي كما رحل إسلام المزين إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية كما رحل رجب عمران ومحمد الفيومي وعبده يحيى بعد انتهاء إعارتهم وزياد كمال ومحمد جريندو لعدم التجديد لهما.



المصري ينهي تأشيرات السفر إلى المغرب

أنهى الجهاز الإداري للنادي المصري البورسعيدي التأشيرات الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل السفر إلى المغرب الشقيق للدخول في معسكر مغلق.

ويدخل فريق المصري البورسعيدي معسكرا مغلقا بدولة المغرب بداية من بعد غد الجمعة ولمدة أسبوعين.

ومن المنتظر أن يخوض المصري عددا من المباريات الودية بمعسكر الإعداد بالمغرب استعدادا للموسم الجديد.

الجزائري عبد الرحيم دغموم يُجري جراحة الرباط الصليبي بالدوحة

أجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري،بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الإسباني مانويل بابا كوستا أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين في إجراء مثل تلك العمليات.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب اعتبارا من اليوم مباشرة لبرنامجه التأهيلي والذي تبلغ مرحلته الأولى نحو ستة أسابيع، حيث سيتم متابعة حالته أولا بأول من قبل الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا قبل نحو شهر، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة