انتشال جثة طالب بالصف الرابع الابتدائى لقي مصرعه غرقا بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة طالب بالصف الرابع الابتدائى، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

وشيع العشرات من أهالى قرية كفر أبو زهرة جثمان الطالب المتوفى لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد على رحيله، كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لساحة عزاء على رحيله.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق بترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، والتى تمكنت بالتنسيق مع الأهالى من انتشال جثة الطالب "حمدى أ م"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائى، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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