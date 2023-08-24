الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد: انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، من غرفة العمليات بديوان عام المديرية سير العمل بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى يومها السادس.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات، والامتحانات تسير سيرا حسنا مع إلتزام الجميع بكافة القوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الأولى أمام  4 لجان موزعة على الإدارات التعليمية.

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حزمة إجراءات لضمان عام دراسى آمن ومتميز لطلاب تعليم الوادي الجديد

يذكر أن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري، لقاءًا وأعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية وبحضور المهندسة أسماء بصيط نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومنسق عام اللامركزية بالمديرية، ومديرى الإدارات التعليمية.

جاء ذلك  للوقوف على ما تم من أعمال ضمن الإستعداد للعام الدراسى الجديد 2023 _ 2024م،  وعرض المعوقات والمشكلات ومناقشة الحلول المناسبة. 

وخلال اللقاء جرى عرض آخر مستجدات توزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس وكذا توزيع مخصصات التعليم الفنى والمجتمعى.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تشكيل لجان فورية  تشمل المتابعة، التوجيه المالى، التوجيه الفنى، أعضاء اللامركزية وتكثيف المرور الميدانى والدورى لجميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى جاهزية المدارس من:
● العجز والزيادة بالمعلمين.
●أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة  
● الموقف النهائى لاستلام وتسليم  الكتب الدراسية 
● إزالة المبانى العشوائية داخل المدارس 
● مراجعة دليل الصيانة بكل مدرسة.

هذا بجانب الوقوف على كافة الإيجابيات وتشجيعها  والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لها ويتم إعداد تقرير أسبوعى لما تم، بهدف تحقيق الانضباط والدقة وليس تصيد للأخطاء وتقويم الأداء ومعالجة السلبيات

وفي ختام اللقاء وجه وكيل التعليم بالمحافظة، جميع الحضور،  ببذل المزيد من الجهد آمن أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعمل والنهوض به.

 

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