الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

تفاصيل تقرير برلماني يوصي بتعزيز خطة الدولة للتوسع في توطين الصناعة المحلية

جهود برلمانية لتوطين
جهود برلمانية لتوطين الصناعة، فيتو

طالب تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، في ضوء مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2023/2024، بالاستمرار في سياسة توطين الصناعة، خاصة الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلي.

دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وشدد التقرير الذي تم إرساله لمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه أيضا، على ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات.

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إتاحة فرص التسويق في الداخل والخارج للتصنيع المحلي

وتضمنت توصيات التقرير، أهمية توفير كافة الحوافز الميسرة للعمل، ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق في الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.

 

استمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وجاء في التوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ، أهمية استمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الصناعة، خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تعتري النظام الاقتصادي العالمي.

استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية

وفي مجال الطاقة والكهرباء، شددت توصيات مجلس الشيوخ، على أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجليًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
 

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وأكد تقرير مجلس الشيوخ، على ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة، ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

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