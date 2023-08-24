الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

صدام نيوكاسل وليفربول، مواجهات قوية في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تشهد منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مواجهات قوية بين فرق البريميرليج وعلى رأسها مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

جدول مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي 

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

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ليفربول يفوز على بورنموث

وانتهت مباراة  ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.

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موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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