مدحت تيخا: تامر حسني بيعمل خير لكل الناس وشخصيتي في فيلم بحبك رزق من عند ربنا ( فيديو)

تحدث الفنان مدحت تيخا عن تجربته مع تامر حسني في فيلم بحبك الذي عرض العام الماضي قائلا:" الشخصية اللي لعبتها في فيلم بحبك مع تامر حسني جت رزق من عند ربنا وطبعا تامر نجم كبير جدا والمخرجة سارة وفيق ليها فضل عليا بعد ربنا وهي وش السعد عليا من زمان من إيام مسلسل حضرة المتهم ابي.

تجربة مدحت تيخا في فيلم بحبك

وأضاف من خلال لقاء خاص لفيتو:" سعيد جدا بتجربتي في فيلم بحبك و في أعمال كتير جيا ان شاء الله ".

و أكمل “تيخا”:" تامر حسني في اللوكيشن دمه خفيف وبيحب الناس وبيعمل كل الخير لكل الناس اللي بيحبهم وبيهتم بفيلمه جدا فعلشان كدا الفيلم نجح وكسر الدنيا، تامر حسني أيقونة نجاح.

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وعبر الفنان تامر حسني عن سعادته لإقامة حفله في مدينة الشارقة الإماراتية وتعرفه على ثقافة الشعب الإماراتي، مؤكدا أن جمهور الشارقة كبير وله ذوق خاص، والحفل كان كامل العدد وانتهت بطاقاته قبل موعد الحفل بشهر.

وكان اشار تامر حسني، "، إلى أن نجاح فيلمه "بحبك" وهو الأول من إخراجه، مؤكدا أن هذا الفيلم حقق نجاح كبير، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

فيلم بحبك

وتابع: فيلم بحبك من إخراجي وتم واتولد على أيدي، لافتا إلى أن هذا العمل السينمائي كان بمشاركة الكثير من النجوم، والذي يعدون سببًا رئيسيًا في الوصول لهذه النجاحات.