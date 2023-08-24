وزير الإنتاج الحربي: شركة الاستشارات الهندسية حريصة على تنفيذ المشروعات التنموية

زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة والتزام العاملين بالشركة بالتوقيتات.

كما اطلع على آخر المستجدات في تنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة من الجهات المختلفة، ووجّه بالعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ.

وأشار إلى مساهمة شركة مساهمة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بأعلى كفاءة وجودة في مجالات متعددة مثل (إنشاء الطرق والكباري، تنفيذ المنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والإدارية، تبطين الترع، تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات تنقية ومعالجة المياه)، مضيفًا أن الشركة تقوم بدور وطني هام في المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وخلال زيارته لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للشركة والمزمع إنشاؤه داخل أرض الشركة (مصنع 81 الحربى) والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المهندس ماجد السرتي على اهتمام الشركة بالتوسع في حجم أعمالها وتعزيز دورها في المساهمة بتنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتمادًا على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها وبما يعزز من مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في أعمال الشركة.

صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي شدد خلال الزيارة على أهمية حرص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة على الحفاظ على مكانتها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة في مصر خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من اتجاه للبناء والتعمير وإقامة الجمهورية الجديدة.