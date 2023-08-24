الخميس 24 أغسطس 2023
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سياسة

نائب يسأل الحكومة عن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية

تحرك برلماني بشأن
تحرك برلماني بشأن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية

توجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤالا للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية.

تخفيف الأحمال الكهربائية 

وأشار النائب، إلى أنه تشهد مصر بسبب قرارات الحكومة تخفيف الأحمال انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي قد ينجم عنه مشكلات في التوصيلات الخاصة بالأسلاك الكهربائية عند عودة التيار بشكل مفاجئ.

معايير جودة في صناعة الأسلاك

وقال هشام حسين: هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك معايير جودة في صناعة الأسلاك تراعي مثل هذه الأزمات، حرصا على عدم حدوث أي مشكلات مثل الحرائق أو تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.

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خطة مواجهة مصانع بير السلم في الأسلاك الكهربائية 

ووجه النائب سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن معايير الجودة في صناعة الأسلاك الكهربائية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة لمواجهة مصانع بير السلم في هذه الصناعة الهامة.

 

وفي مايو الماضي، اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى أحد أكبر الشركات التونسية (كوفيكاب) لإنتاج الأسلاك الكهربائية والكابلات الموجهة لصناعة السيارات لبحث طلب الشركة للاستثمار في مصر.

وتنوى الشركة ضخ استثمارات تقترب من ٢٥ مليون يورو كمرحلة أولى للمشروع وذلك بحضور فاروق ثابتى المدير المالى للشركة وصلاح رباح مدير مشروع الشركة بتونس.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة

وأوضح عبد الكريم للشركة أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت وخاصة وإن قطاع السيارات والصناعات المغذية لها من أهم القطاعات الاستراتيجية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة في الفترة الراهنة لاسيما وإن صناعة أسلاك وكابلات السيارات من الصناعات عالية التقنية والتي تسد فجوة استيرادية علاوة على نية الشركة لتخصيص جزء من إنتاجها للتصدير،  مما يسهم فى توطين صناعة السيارات في مصر ودعم سلاسل التوريد بها تماشيا مع استراتيجية الحكومة.

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مرفق الكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وزيادة 10300 في الإنتاج

وتعد شركة كوفيكاب أحد أهم الشركات الرائدة إقليميا وعالميا في صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات  حيث تمتلك ١٦ مصنعا بعدة دول حول العالم مثل البرتغال والمكسيك ورومانيا والصين والمغرب والسعودية فضلا عن مصانعها بتونس. 

 

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